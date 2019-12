Internationale ophef over vonnis zaak-Khashoggi

De ontknoping van het proces rond de moord op journalist Jamal Khashoggi heeft maandag geleid tot internationale kritiek. Die komt onder meer van Turkije en mensenrechtenorganisaties. Zoon Salah Khashoggi schrijft op Twitter wel tevreden te zijn over de uitspraken.

Khashoggi werd in oktober vorig jaar gedood op het Saudische consulaat in Istanbul toen hij daar kwam om iets te regelen voor zijn aanstaande huwelijk. De journalist schreef onder meer voor The Washington Post geregeld kritische columns over Saudi-Arabië. Hij werd opgewacht, gedood en vermoedelijk in stukken gesneden. Zijn lichaam is nooit teruggevonden.

In totaal waren in Saudi-Arabië elf mensen aangeklaagd. Vijf kregen maandag de doodstraf; drie gevangenisstraffen. Zij kunnen nog in beroep gaan. Twee topmedewerkers die nauwe banden hebben met de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman gingen vrijuit, onder wie topadviseur Saud al-Qahtani. De VS hebben hem in verband gebracht met de operatie.

„Samenvattend: de moordenaars zijn schuldig en worden ter dood veroordeeld. Degenen achter de moord gaan niet alleen vrijuit, maar zijn nauwelijks in beeld gekomen tijdens het onderzoek en het proces”, klaagde VN-rapporteur Agnes Callamard maandag op Twitter.

Ook uit andere hoeken klinkt kritiek. Turkije zegt dat belangrijke zaken niet zijn opgehelderd, zoals wat is gebeurd met het lichaam van de journalist. Secretaris-generaal Christophe Deloire van Reporters Without Borders concludeert dat de terdoodveroordelingen gezien kunnen worden als een manier om „getuigen voor altijd het zwijgen op te leggen.”

De zoon van de vermoorde journalist laat een heel ander geluid horen. Salah Khashoggi twittert dat het „recht heeft gezegevierd” en dat nabestaanden het volste vertrouwen hebben in het Saudische rechtssysteem.

Saudische kroonprins spreekt over Khashoggi

VN willen onderzoek Saudische prins voor moord

Duits wapenembargo tegen Saudi-Arabië verlengd

Moord Khashoggi „brute misdaad”

Dit jaar meer journalisten gedood

Senaat VS: Kroonprins achter moord Khashoggi