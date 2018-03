Internationale adoptie in vrije val

Internationale adoptie is tussen 2005 en 2015 met bijna driekwart gedaald. Dat is geen goed nieuws, schrijven Mark Montgomery en Irene Powell, hoogleraren economie aan het Amerikaanse Grinnell College, donderdag, want adoptie kan het leven van kinderen drastisch verbeteren en zelfs levens redden.

Ethiopië verbood in januari de buitenlandse adoptie van Ethiopische kinderen, en werd daarmee het meest recente land dat de praktijk verbiedt of sterk beperkt. In de voorbije decennia deden ook Zuid-Korea, Roemenië, Guatemala, China, Kazachstan en Rusland hetzelfde – allemaal voormalige toplanden wat buitenlandse adoptie betreft.

In 2005 werden nog bijna 46.000 kinderen over de landsgrenzen heen geadopteerd. Ongeveer de helft van hen ging een nieuw leven tegemoet in de Verenigde Staten. Maar tegen 2015 was dat cijfer met 72 procent gedaald tot zo’n 12.000.

De meeste internationale adoptiekinderen zijn nu afkomstig uit China, DRC Congo en Oekraïne. Maar zelfs China, dat een van de toplanden was in de jaren negentig, heeft de buitenlandse adoptie van Chinese kinderen teruggeschroefd met 86 procent.

Wat zijn de redenen voor die enorme terugval? Als landen met veel buitenlandse adopties daar plots een einde aan willen maken, geven ze vaak misbruik als reden.

In 2012 bijvoorbeeld, toen het Russische parlement stemde voor een adoptieverbod door Amerikaanse burgers, noemden de parlementsleden de nieuwe wet naar de twee jaar oude Dima Yakovlev, die stierf nadat hij door zijn adoptievader was achtergelaten in een hete auto.

Ook de Ethiopische parlementsleden verwezen naar een geval in 2012 waarbij een dertienjarig Ethiopisch meisje stierf aan onderkoeling en ondervoeding.