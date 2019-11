Internationaal protest tegen geweld tegen vrouwen

De wereld stond maandag in het teken van de internationale dag voor eliminatie van geweld tegen vrouwen. Veel gebouwen in binnen- en buitenland kleurden oranje of rood als start van de campagne ”Orange the World” tegen vrouwengeweld. De campagne duurt tot 10 december.

Ook gingen maandag wereldwijd veel mensen de straat op om aandacht te vragen voor uitbanning van vrouwengeweld en voor de slachtoffers van dat geweld. Op verschillende plaatsen hadden vrouwen tekenen van misbruik, zoals een handafdruk in het gezicht, op hun lichaam geverfd.

De internationale dag tegen geweld tegen vrouwen is een initiatief van de Verenigde Naties (VN). De organisatie noemt het geweld tegen vrouwen en meisjes „één van de meest voorkomende, hardnekkige en vernietigende schendingen van mensenrechten.” Er wordt bovendien weinig melding gemaakt van het misdrijf vanwege het stigma en de schaamte die erbij horen, aldus de VN.

Volgens statistieken van de internationale organisatie ervaart een op de drie vrouwen en meisjes „fysiek of seksueel geweld tijdens hun leven.” Uit dezelfde statistieken blijkt dat 71 procent van slachtoffers van mensenhandel vrouw is. Onder de term vrouwengeweld vallen vele verschillende vormen van misbruik: kindhuwelijken, genitale verminking, mensenhandel, seksuele intimidatie en meerdere vormen van geweld binnen een (huwelijks)relatie.