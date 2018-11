Internationaal overleg over ruzie Moskou-Kiev

Regeringsfunctionarissen uit Duitsland, Rusland, Frankrijk en Oekraïne komen maandag in Berlijn bij elkaar om een oplossing te zoeken voor het conflict over de Oekraïense schepen die de Russen in beslag hebben genomen. Een Duitse regeringswoordvoerder heeft dat gemeld. Kort daarvoor had minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas Rusland en Oekraïne opgeroepen de ruzie niet verder te laten oplopen.

Ook de NAVO-landen komen maandag bijeen om over de ruzie te praten. Die bijeenkomst is maandagmiddag in Brussel.

Oekraïne, Frankrijk, Duitsland en Rusland zijn de vier partijen die gezamenlijk het Normandië-overleg vormen. De landen komen af en toe bijeen om te praten over het herstel van de stabiliteit in Oekraïne. In dat land is al jaren een gewapend conflict gaande tussen het regeringsleger en door Rusland gesteunde separatisten.

De spanning tussen Oekraïne en Rusland is verder opgelopen door de inbeslagname zondag van drie schepen van de Oekraïense marine door de Russen. Volgens Moskou voeren de schepen in strijd met de afspraken via de zeestraat van Kertsj de Zee van Azov binnen.