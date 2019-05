Interim-kanselier voor Oostenrijk

Hartwig Löger zal de komende dagen fungeren als interim-kanselier van Oostenrijk. President Alexander Van der Bellen heeft de ÖVP-minister van Financiën maandagavond naar voren geschoven, na de val van het kabinet-Kurz.

Löger, die vicekanselier was, zou dinsdag rond de middag worden gepresenteerd. Hij draagt zorg voor de uitvoering van de politieke agenda tot er een leider voor de overgangsregering is gevonden. Die moet volgens de Oostenrijkse media binnen een week zijn geformeerd. De waarnemend ministers blijven in functie tot de nieuwe parlementsverkiezingen in september.

De Oostenrijkse minderheidsregering is maandag gevallen nadat in het parlement een motie van wantrouwen tegen het kabinet van bondskanselier Sebastian Kurz was aangenomen. De positie van de leider van de conservatieve ÖVP stond onder druk nadat hij onlangs een einde had gemaakt aan de regeringssamenwerking met de rechts-populistische FPÖ.

Kurz, met zijn 32 jaar de jongste regeringsleider in Europa, verweet de FPÖ zijn hervormingsplannen te schaden. De druppel was een video uit 2017 waarin de latere vicekanselier Heinz-Christian Strache met een vrouw, die een Russische investeerder zou zijn, praat over overheidsopdrachten in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne. Strache trad zaterdag noodgedwongen af.

De FPÖ trok daarop al haar ministers terug. De partij stemde voor de motie van wantrouwen waardoor er een meerderheid ontstond om de regering weg te sturen.