‘Intensief bewegen heeft weinig invloed op sterftekans ouderen’

Het lijkt er niet op dat gezonde ouderen hun dood langer kunnen uitstellen door intensief te bewegen. Dat is de conclusie van Noors universitair onderzoek onder leiding van Dorthe Stensvold dat gepubliceerd is in het British Medical Journal.

De onderzoekers testten 1567 mensen met een gemiddelde leeftijd van 73 jaar. De overgrote meerderheid van hen was in goede gezondheid en een deel van hen was al flink lichamelijk actief. 400 deelnemers volgden gedurende vijf jaar tweewekelijkse sessies van training met hoge intensiteit, 387 personen deden dat met matige intensiteit en 780 personen vormden een controlegroep.

Na vijf jaar waren 72 deelnemers overleden. De onderzoekers vonden daarbij geen verschil in sterftecijfer tussen de controlegroep en de groepen die met matige of hoge intensiteit aan fitness deden. In alle categorieën overleden een kleine 5 procent van de onderzochte mensen.

Ook vonden ze geen verschillen in hart- en vaatziekten of kanker tussen beide groepen. Wel hebben de intensief trainende ouderen een iets geringere kans op overlijden dan de matig bewegende leeftijdgenoten.