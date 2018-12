Instorten klif Indonesië eist levens studenten

Zeven Indonesische studenten zijn tijdens een bezoek aan een kuuroord om het leven gekomen doordat een klif naast het resort instortte. Het huisje waarin ze lagen te slapen, werd bedolven. „Ze hadden geen tijd om te ontsnappen toen het puin neerkwam”, zei het hoofd van de hulpdiensten tegen de krant Jakarta Post.

De aardverschuiving gebeurde in de regio Karo, in het noorden van Sumatra. Het was de eerste avond in het resort voor de universiteitsstudenten, die uit de nabijgelegen stad Medan kwamen. Volgens de krant raakten negen anderen gewond toen het resort werd verwoest. Vermoedelijk is de instorting het gevolg van hevige regenval de avond ervoor.