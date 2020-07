Installatie nieuwe leiders Suriname zonder publiek

Ruim zeven weken na de Surinaamse verkiezingen kunnen de nieuwe leiders van het land aan de slag gaan. Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk worden donderdag geïnstalleerd als president en vicepresident. Ze volgen Desi Bouterse en Ashwin Adhin op. Ook worden de 17 nieuwe ministers beëdigd.

De plechtigheden worden overschaduwd door de coronacrisis. Om verspreiding van het besmettelijke virus zoveel mogelijk te voorkomen, vindt de machtsoverdracht plaats in een tent op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo en niet in de Anthony Nesty Sporthal zoals de afgelopen keren gebruikelijk was. Publiek is niet welkom en ook de gebruikelijke volksreceptie gaat niet door. Wel maken de nieuwe leiders in de middag een rijtoer door Paramaribo en het aangrenzende district Wanica.

De nieuwe regering staat voor de zware taak om Suriname uit de zeer belabberde economische situatie te halen die de regering Bouterse achter heeft gelaten. Volgens Santokhi heeft premier Mark Rutte eerder deze week in een kennismakingsgesprek laten weten dat Nederland bereid is Suriname hiermee te helpen. Vrijdag zal minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok een eerste overleg hebben met zijn Surinaamse collega Albert Ramdin.