Instagram beperkt afslankreclame

Facebook en Instagram hanteren vanaf woensdag 18 september striktere regels voor berichten die gelinkt kunnen worden aan onrealistische dieetproducten en cosmetische ingrepen. Dat maakte een woordvoerder van het bedrijf woensdag in het Brits dagblad The Guardian bekend.

Posts met misleidende claims over cosmetische ingrepen of bijzondere werkingen van dieetmiddelen die gekoppeld zijn aan een commercieel aanbod, zoals het krijgen van een kortingscode worden voortaan van Instagram en Facebook verwijderd.

Berichten die het gebruik van afslankmiddelen of plastische chirurgie promoten en mensen aansporen de producten te kopen, worden pas weergegeven als een gebruiker aangeeft 18 jaar of ouder te zijn.

Een woordvoerder van Instagram maakt in The Guardian duidelijk dat het bedrijf hiermee een positief platform wil zijn voor iedereen die het gebruikt. „Deze maatregel maakt deel uit van ons voortdurende werk de druk te verminderen die mensen als gevolg van sociale media soms kunnen voelen.”

Instagram experimenteerde eerder in Australië, Brazilië en Japan met het afschermen van het aantal likes per bericht. Vorig jaar voegde het bedrijf een timer toe, waarmee gebruikers konden instellen hoelang ze maximaal op het platform wilden blijven. De komende weken gaat Instagram een rapporteer-knop instellen; hiermee kunnen gebruikers posts die in strijd zijn met de nieuwe regels melden.