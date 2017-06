Inreisverbod VS van kracht

Het inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump is vrijdag om 02.00 uur Nederlandse tijd ingegaan. Vluchtelingen en inwoners van zes overwegend islamitische landen mogen dan voorlopig niet meer naar de Verenigde Staten reizen als ze geen „bonafide relatie” hebben met bijvoorbeeld familie of bedrijven in het land.

Het Amerikaanse hooggerechtshof maakte de invoering van de omstreden maatregel deze week mogelijk. Eerder lagen lagere rechtbanken dwars, maar volgens het hof kan het inreisverbod op hoofdpunten toch worden uitgevoerd. De Amerikaanse autoriteiten maakten daarop duidelijk dat op „professionele wijze” te zullen doen.

Trump kondigde in januari voor het eerst een tijdelijk inreisverbod af. Dat leidde tot chaotische toestanden op luchthavens, onder meer omdat onduidelijk was welke reizigers moesten worden geweerd. Later blokkeerde een federale rechter de maatregel, die volgens critici vooral was gericht tegen moslims. Ook een aangepaste variant sneuvelde later voor de rechtbank.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit keer wel toegelicht aan welke eisen reizigers moeten voldoen als ze de VS willen bezoeken. Luchtvaartmaatschappij KLM liet donderdag weten dat reizigers met een visum en geldige reisdocumenten gewoon worden vervoerd.