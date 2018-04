Inreisverbod VS geldt niet meer voor Tsjaad

De Verenigde Staten hebben het omstreden inreisverbod voor inwoners van Tsjaad ingetrokken. Het Afrikaanse land heeft de veiligheidsstandaarden voldoende verbeterd, zei het Witte Huis dinsdag.

Tsjaad stond sinds september op de lijst met landen waarvan de inwoners de VS niet in mogen. Volgens de Amerikaanse regering kon het Afrikaanse land niet aantonen dat het voldoende veiligheidsmaatregelen had genomen om te voorkomen dat terroristen naar de VS konden reizen.

Nu Tsjaad van de lijst is, staan er nog zeven landen op. De burgers uit Iran, Libië, Syrië, Jemen, Somalië, Noord-Korea en Venezuela kunnen nog steeds niet naar de VS reizen.