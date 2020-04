Inmiddels ten minste 4400 Duitse coronadoden

In Duitsland is het dodental door het coronavirus opgelopen tot ten minste 4400. Volgens het persbureau dpa, dat de gegevens uit alle deelstaten dagelijks verzamelt en in de loop van de middag publiceert, is het aantal bevestigde infecties nu bijna 142.000.

Het Robert Koch-Institut, het Duitse RIVM, meldde een lichte stijging van het reproductiegetal van 0,7 tot 0,8. Dat cijfer geeft aan hoeveel anderen gemiddeld worden aangestoken door iemand die het virus heeft opgelopen. Bij een waarde van 0,8 besmetten tien personen slechts acht anderen, waardoor de epidemie langzaam verdwijnt.

Het RKI schat dat inmiddels 88.000 Duitsers de infectie hebben doorstaan, maar tekende daarbij aan dat er waarschijnlijk een flink aantal niet geregistreerde gevallen zijn of zijn geweest.