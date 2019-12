Inlichtingencommissie keurt Trump-rapport goed

De inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdagavond het rapport van de Democraten over vermeend machtsmisbruik door president Trump goedgekeurd. Volgens de Democraten in de commissie heeft Trump zijn macht als president misbruikt om Oekraïne onder druk te zetten om daar voordeel van te hebben bij de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

Het rapport werd met 13 stemmen voor en negen stemmen tegen goedgekeurd. De Democraten stemden voor en de Republikeinen tegen, meldde CNN.

Het wordt doorgestuurd naar de juridische commissie van het Huis. Als die commissie besluit over te gaan tot een afzettingsprocedure in de Senaat, dan vormt dit rapport de basis voor de aanklachten. De juridische commissie houdt woensdag de eerste verhoren.

Het Witte Huis heeft het onderzoek een „eenzijdig onzinproces” genoemd. „Er is geen bewijs gevonden tegen Trump”, zei de woordvoerder van het Witte Huis.