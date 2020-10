Inlichtingenchef: mails Biden geen Russische desinformatie

De e-mails over een ontmoeting tussen de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en een Oekraïens bedrijf zijn volgens de Amerikaanse inlichtingenchef John Ratcliffe geen Russische desinformatie. Dat zegt hij in reactie op het onderzoek van de federale politiedienst FBI naar de betrokkenheid van buitenlandse inlichtingendiensten bij de e-mails van Bidens zoon Hunter. De rechtse tabloid The New York Post publiceerde eerder over de mails waaruit zou blijken dat Biden zijn politieke macht heeft gebruikt om zijn zoon aan een topfunctie te helpen, maar die werden toen bestempeld als mogelijke desinformatie.

De e-mails werden aangetroffen op een laptop in een reparatiezaak in Bidens thuisstaat Delaware. De FBI nam de laptop in beslag om onderzoek te doen. Inlichtingenchef Ratcliffe zei maandag tegen nieuwszender Fox dat buitenlandse inlichtingendiensten niet verantwoordelijk zijn voor de berichten: „Sleep de inlichtingsdiensten niet mee in dit verhaal. De laptop van Hunter Biden maakt geen deel uit van een of andere Russische desinformatiecampagne. Dat is simpelweg niet waar.”

De Republikeinse Ratcliffe zei dit in reactie op uitspraken van de voorzitter van de Inlichtingencommissie (HPSCI) Adam Schiff die eerder het tegenovergestelde beweerde. De HPSCI houdt onder andere toezicht op de FBI. Ratcliffe verwijt Democraat Schiff ervan dat hij probeert „alles wat tegen zijn favoriete politieke kandidaat is als onwaar af te schilderen”. De inlichtingenchef zei niet in te willen gaan op de inhoud van onderzoek, dat zich volgens hem verder niet richt op Russische desinformatie.

The New York Post baseerde het artikel op e-mails gekregen van president Donald Trumps advocaat Rudy Giuliani. In het verhaal suggereerde de tabloid dat er een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen toenmalig vicepresident Biden en een vertegenwoordiger van de Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma, waar Bidens zoon Hunter toen werkte. Zowel Bidens campagneteam als Hunter Bidens advocaat ontkennen dat die ontmoeting ooit heeft plaatsgevonden.