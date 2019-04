Initiatoren protest Soedan naar hoofdstad

Betogers uit de stad waar in december de massale protesten tegen het dictatoriale regime in Soedan zijn begonnen, Atbarah, zijn in groten getale met de trein op weg gegaan naar de hoofdstad Khartoem. Ze willen daarmee de druk op de militaire heersers opvoeren.

Als gevolg van plotseling sterk stijgende voedselprijzen breidde het protest in Atbarah zich razendsnel uit over het hele land. Dictator Omar Hassan al-Bashir, die als militair in 1989 de macht greep, werd uiteindelijk 11 april als gevolg van de protesten door collega militairen afgezet en gearresteerd. Het land wordt echter nog steeds door generaals geregeerd. Zij beloven de macht aan burgers over te dragen, maar volgens veel Soedanezen laat dat te lang op zich wachten.

Atbarah is sinds de Brits-Egyptische koloniale tijd een spoorwegcentrum in Soedan waar in de spoorwegindustrie de eerste vakbonden van het land zijn opgericht. De stad heeft een geschiedenis van oppositie tegen de centrale machthebbers in Khartoem dat 280 kilometer zuidelijker ligt.