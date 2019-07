Inheemse leider gedood in noorden van Brazilië

Een inheemse leider van het Braziliaanse Wajãpi-volk is gedood door mannen die illegaal naar goud graven in het woongebied van de stam. De Wajãpi leven in het oerwoud in het noorden van Brazilië. Nadat de 68-jarige leider Emyra Wajãpi werd neergestoken door tien tot vijftien zwaarbewapende mannen, vluchtte het hele dorp.

Deze mannen willen in het gebied goudmijnen opzetten en als het moet verjagen ze de lokale inheemse bevolking. De Wajãpi wonen in een reservaat waar officieel geen mijn-activiteiten mogen worden ondernomen. President Jair Bolsonaro is echter een tegenstander van de reservaten en noemt de vele inheemse stammen ‘parasieten’. Hij vindt dat de grondstoffen opgegraven moeten worden en wil de mijnen legaal maken.

De Wajãpi hebben 1200 leden en wonen in dorpen in het reservaat van 600.000 hectare bij de grens met Frans-Guyana.