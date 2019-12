Inheemse Braziliaan gedood op rand regenwoud

In de Noord-Braziliaanse staat Maranhão is voor de vierde keer in een paar weken tijd een inheemse Braziliaan gedood vanwege zijn afkomst. De 15-jarige Erisvan Soares Guajajara werd doodgestoken vanwege zijn afkomst, schrijft de Britse krant The Guardian.

De stad Amarante do Maranhão ligt aan de rand van het regenwoud. Het gebied was voorheen allemaal regenwoud, maar de bomen worden de laatste jaren in hoog tempo gekapt. Het is een van de meest ontboste regio’s van Brazilië.

„Iedereen die ons niet mag, denkt toestemming te hebben ons te doden, omdat ze weten dat er wetteloosheid heerst”, zei Sonia Guajajara op Twitter. Sonia is de leider van de stam. Afgelopen weken zijn meerdere leiders van de Guajajara-stam doodgeschoten in de regio.

Sinds de rechtse president Jair Bolsonaro in januari 2018 aan de macht kwam, zijn er 23 procent meer inheemse Brazilianen vermoord. Hij vergeleek de inheemse Brazilianen met prehistorische mensen en zei dat hun land „ontwikkeld moet worden”. Ook is er veel meer regenwoud gekapt sinds hij president is.