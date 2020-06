Inheemse bevolking Canada boos na doodschieten vrouw door agent

Inheemse groepen in Canada zijn boos over het overlijden van een inheemse vrouw, die donderdag werd doodgeschoten door een politieagent. Congress of Aboriginal People (CPA), die de inheemse bevolking van Canada vertegenwoordigt, eist een onderzoek omdat er sprake zou zijn van racisme.

Een familielid van het 26-jarige slachtoffer had de politie gebeld om de gezondheid van de vrouw te laten checken. Toen agenten dat kwamen doen in de woning in Edmundston zou de vrouw een mes hebben getrokken, waarop een agent vijf keer gericht schoot.

„We willen een publiekelijk onderzoek naar de dood van Chantal Moore en de voortdurende systematische vooringenomenheid en racisme die de politie het rechtssysteem tonen ten opzichte van de inheemse bevolking”, stelt CPA. De organisatie vindt dat de dood van de vrouw „laat zien dat inheemse mensen nog steeds te maken hebben met zeer uiteenlopende omstandigheden bij interactie met de politie- en rechtssystemen in Canada”.

De zaak komt op het moment dat wereldwijd mensen massaal de straat op gaan tegen racisme en politiegeweld. Aanleiding is de dood van de Amerikaanse zwarte arrestant George Floyd, die bezweek na hard optreden van een blanke politieagent.