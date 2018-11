Inheems volk doodt „zendeling”

Een Amerikaanse bezoeker van het zeer geïsoleerde Noord-Sentineleiland, in de Golf van Bengalen, is daar hoogstwaarschijnlijk door de lokale bevolking gedood. Dat meldden lokale autoriteiten woensdag. De man, die geïdentificeerd is als John Allen Chau, zou volgens de Indiase nieuwsdienst NDTV zending onder de inwoners van het eiland hebben willen bedrijven.

De jager-verzamelaars op het eiland hebben al eerder bezoekers aangevallen. Hun territorium is verboden gebied voor buitenstaanders.

Allen Chau zou zich volgens lokale functionarissen illegaal naar het eiland laten varen. Hij huurde daar vissers voor in. Die zagen hoe de bevolking hem met pijl en boog te lijf ging. Toen de vissers later terugkeerden, zagen ze het lichaam van de man op het strand liggen. De vissers zijn gearresteerd.