Ingenieur omstreden dam dood gevonden

De ingenieur die leiding geeft aan de bouw van een omstreden dam in Ethiopiƫ is dood aangetroffen in zijn auto in Addis Abeba. Het is niet duidelijk of hij is vermoord of dat hij zelf een einde heeft gemaakt aan zijn leven.

Simegnew Bekele was projectleider van de Grote Renaissance Dam die Ethiopiƫ in de Nijl laat bouwen. De aanleg van de waterkering leidt tot grote zorgen en spanningen in de landen stroomafwaarts. Onderhandelingen met Egypte en Soedan zijn vastgelopen.

In Ethiopiƫ ontspringt de Blauwe Nijl die samen met de Witte Nijl in de Nijl stromen. Egypte vreest dat de dam een verlaging van het waterpeil zal veroorzaken. Egypte is voor zijn watervoorziening aangewezen op de rivier.