Ingenieur meldde scheuren rampbrug Miami

Een ingenieur die betrokken was bij het toezicht op de bouw van de voetgangersbrug die donderdag in Miami in de Amerikaanse staat Florida instortte, heeft naar eigen zeggen twee dagen voor het incident gewaarschuwd voor scheuren in de constructie. Door het instorten van de in aanbouw zijnde brug kwamen zes mensen om het leven en vielen tien gewonden.

De ingenieur Denney Pate meldde de door hem waargenomen scheuren in een voicemail aan het ministerie van Transport van de staat Florida. De ambtenaar aan wie de boodschap was gericht, was echter niet aanwezig op kantoor. Hij luisterde de boodschap pas een dag na het ongeluk af. De ingenieur zei in zijn boodschap dat volgens zijn inschatting de scheuren geen acuut gevaar voor de veiligheid vormden, maar dat ze wel gerepareerd moesten worden.

Het onderzoek naar de oorzaak van het incident is nog in volle gang. De brug stortte in vijf dagen nadat deze op zijn plek was gezet. De autoriteiten vrezen dat er nog lichamen onder het puin liggen.