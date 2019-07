Informatie over onderzeeërramp Rusland geheim

Het Kremlin zegt dat niet alle informatie over de dodelijke brand in een onderzeeër openbaar kan worden gemaakt. Dat komt omdat het gaat om staatsgeheimen, aldus een woordvoerder van de Russische regering.

De brand in de Russische territoriale wateren heeft het leven gekost aan veertien opvarenden. Slachtoffers ademden volgens het ministerie van Defensie giftige stoffen in. Dat gebeurde aan boord van een onderzeeboot die op een onderzoeksmissie was, meldt het departement.

De krant Novaja Gazeta berichtte op basis van ingewijden dat het gaat om een kernonderzeeër van het type AS-12. Die kan tot grote diepte duiken.

Critici verwijten de autoriteiten maar weinig details vrij te geven over het incident. Het Kremlin noemt het normaal en volgens de wet dat bepaalde informatie niet wordt vrijgegeven.