„Infiltratie Rusland in kiessystemen 7 staten”

Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben bewijs dat door Rusland gesteunde hackers vooraf aan de verkiezingen van 2016 in registratiesystemen voor kiezers in zeven staten hadden ingebroken. Zij hebben dit echter nooit aan die staten bekendgemaakt, meldt NBC News.

Volgens de nieuwszender hebben anonieme medewerkers gezegd dat voormalig president Obama in zijn laatste weken opdracht had gegeven voor dit geheime onderzoek. Eerder was bekend geworden dat in Arizona en Illinois was ingebroken in databases waarin informatie over kiezers staat opgeslagen. Volgens NBC blijkt het ook om Alaska, Californië, Florida, Texas en Wisconsin te gaan.

Het Departement van Binnenlandse Veiligheid ontkent de berichten. Volgens een woordvoerder zijn ze „feitelijk onjuist en misleidend”.