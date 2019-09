‘Infiltranten proberen Kashmir te betreden’

Meer dan 200 Pakistaanse militanten proberen zaterdag de grens over te steken bij het Indiase gedeelte van Kashmir, zegt de nationale veiligheidsadviseur van India, Ajit Kumar Doval. Hij beschuldigt Pakistan ervan het geweld in de grensregio op deze manier aan te wakkeren. „Er staan zo’n 230 personen klaar om in verschillende delen van Kashmir te infiltreren”, zei hij. Om wat voor militanten het precies gaat, zei hij niet.

De spanningen tussen India en Pakistan zijn de laatste weken opgelopen sinds India de speciale status van Kashmir wil schrappen. De Indiase regering wil de noordelijke deelstaat opdelen in twee afzonderlijke gebieden. Die moeten dan rechtstreeks worden bestuurd vanuit New Delhi, de hoofdstad van India. Kashmir wordt geclaimd door zowel India als Pakistan. Die landen hebben nu allebei een deel van het gebied in handen.

Doval zei zaterdag ook dat een groot aantal wapens Kashmir wordt binnengesmokkeld. „Daarnaast worden mensen in Kashmir gevraagd bewust voor problemen te zorgen”. Sommige infiltranten zouden aan de grens bij Kashmir al zijn opgepakt door veiligheidsagenten.

Pakistan maakte eerder al bekend dat de Indiase president Ram Nath Kovind geen gebruik meer mag maken van het luchtruim boven Pakistan. Dit vanwege het „recente gedrag” van de regering in New Delhi. In augustus kwam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) nog bijeen om te praten over de crisis in Kashmir. Naderhand werd gezegd dat India en Pakistan moeten afzien van „eenzijdige acties die de spanning verder kunnen doen oplopen”.

Beide landen hebben sinds 1947 meerdere oorlogen uitgevochten over de grensregio.