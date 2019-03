Indringer ambassade N-Korea in contact met FBI

Een van de tien indringers die op 22 februari met geweld de ambassade van Noord-Korea in Madrid binnendrongen, nam enkele dagen later contact op met het Federal Bureau of Investigation (FBI) in Amerika. Dat zei het Spaanse Hooggerechtshof dinsdag.

Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken had eerder gezegd dat de politie een incident bij de ambassade aan het onderzoeken was, maar gaf geen details. Behalve dat een Noord-Koreaanse burger gewond was geraakt en dat niemand een klacht had ingediend.

In een document op basis van het onderzoek zei het hof dinsdag dat een persoon van de groep, een Mexicaanse inwoner van de Verenigde Staten, op 27 februari contact met de FBI had opgenomen. Hij had informatie over het incident op de ambassade doorgegeven, inclusief audiovisuele opnames. Onder de indringers waren ingezetenen van Mexico, de Verenigde Staten en Zuid-Korea, staat in het document.

De Mexicaan had gezegd dat hij de actie bij de ambassade vrijwillig had uitgevoerd. De groep controleerde de ambassade op wapens voordat ze het gebouw verlieten. Daarna verdeelden ze zich in vier groepen en reisden naar Portugal. De Mexicaan vloog van Lissabon naar New York.

Er was geen directe reactie op de zaak van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.