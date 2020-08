Indonesische vulkaan spuwt aswolk 5 kilometer de lucht in

De Indonesische vulkaan Sinabung op het eiland Sumatra spuwde maandag een gigantische aswolk 5 kilometer de lucht in. Het was de tweede uitbarsting van de vulkaan in drie dagen tijd met een donderend geluid en donkere luchten, zeiden de autoriteiten en getuigen.

De uitbarsting van de vulkaan komt na meer dan een jaar inactiviteit en was de tweede sinds zaterdag, toen de autoriteiten bewoners en toeristen waarschuwden voor mogelijke lavastromen.

Dramatische beelden van de ochtenduitbarsting, vastgelegd door bewoners, toonden een gigantische wolk van dikke as die opsteeg vanaf de top van de 2460 meter hoge berg in Karo, Noord-Sumatra.

Bewoners is geadviseerd om buiten een straal van 3 kilometer rond de vulkaan te blijven en maskers te dragen tegen vallend vulkanisch as, zei het vulkanologisch bureau in een verklaring.

Er zijn geen slachtoffers gemeld en een woordvoerster van de burgerluchtvaartautoriteit zei dat er nog steeds vluchten in de regio werden uitgevoerd.