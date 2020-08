Indonesische vulkaan Sinabung blijft as spuwen

De vulkaan Sinabung op Sumatra blijft actief. Zondag was er opnieuw een eruptie, waarbij een grote aswolk meer dan 1000 meter de lucht in werd gestuwd. Het Vulcanologisch Instituut van Indonesië heeft bewoners geadviseerd op 5 kilometer afstand van de kratermond te blijven. Ook is gewaarschuwd voor een mogelijke lavastroom.

De bijna 2500 meter hoge Sinabung was eeuwenlang een slapende vulkaan, maar sinds een jaar of tien zijn er geregeld uitbarstingen, soms heftiger dan nu. Dat gebeurde voor het laatst enkele weken geleden, toen de aswolk een hoogte van 4 tot 5 kilometer bereikte. Bij een uitbarsting in 2014 kwamen zeventien mensen om het leven, twee jaar later zeven.