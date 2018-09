Indonesische tiener overleeft weken op zee

Een Indonesische tiener is gered nadat hij wekenlang had rondgedobberd op zee. De negentienjarige Aldi Novel Adilang werkte volgens de Jakarta Post aan boord van soort drijvende hut die op drift was geraakt. Hij wist na 49 dagen de aandacht te trekken van een passerend vrachtschip.

De jongen bevond zich vanwege zijn baan al op zo’n 125 kilometer van de kust. De jongen uit Noord-Celebes beheerde een zogeheten rompong, een drijvende val voor vissen. Het vaartuig dreef richting Guam nadat de kabel was geknapt waarmee het was bevestigd aan de zeebodem.

Adilang overleefde volgens Indonesische diplomaten onder meer door vis te vangen. De jongen zag meer dan tien schepen passeren voordat hij via zijn radio de aandacht kon trekken van een vrachtschip. De bemanning droeg hem later over aan de Japanse autoriteiten. Hij is inmiddels weer terug bij zijn familie in Manado.