Indonesische politie schiet aanvallers dood

De Indonesische politie heeft woensdag vier mannen doodgeschoten die het politiebureau in de Sumatraanse stad Pekanbaru aanvielen. Zeker één agent kwam om het leven nadat hij was aangereden door het voertuig van de aanvallers, zegt de politie.

De mannen waren bij het politiebureau uit een voertuig gestapt. Daar vielen ze agenten aan, naar verluidt met samuraizwaarden. Zeker twee politiemensen raakten gewond. Ook zou een journalist zijn geraakt door de wagen van de aanvallers. De politie arresteerde één van de daders, die probeerde te vluchten.

Een van de aanvallers droeg waarschijnlijk een bomvest, volgens een politierapport. De woordvoerder bevestigde dat niet. De televisie toonde beelden van een man die naast een lang zwaard op de grond ligt.

De politie heeft de identiteit van de daders nog niet vastgesteld. Indonesië is de afgelopen dagen opgeschrikt door meerdere aanslagen. Zo bliezen zes leden van een gezin zich zondag op bij kerken in Soerabaja. Een dag later pleegde een vijfkoppig gezin een zelfmoordaanslag bij een controlepost in dezelfde stad.