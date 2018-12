Indonesische bouwvakkers stuiten op massagraf

Bouwvakkers die in de Indonesische provincie Atjeh aan het werk waren bij een woningbouwproject kregen de schrik van hun leven toen zij bij graafwerkzaamheden op 45 lichamen stuitten. Waarschijnlijk gaat het om een massagraf met lichamen van slachtoffers van de tsunami die het land in 2004 trof. Dat schrijft The Jakarta Post.

De arbeiders zeiden dat ze niet wisten dat een deel van het land voor het huisvestingsproject in het dorp Kajhu eigenlijk een massagraf was. De tientallen zakken met menselijke lichamen lagen minder dan een meter diep begraven.

Het dorp Kajhu werd zwaar getroffen toen een aardbeving met een kracht van 9,3 op 25 december 2004 een gigantische tsunami veroorzaakte. Op Atjeh kwamen ruim 100.000 mensen om het leven. Ongeveer 85 procent van de inwoners van Kajhu werd gedood. Degenen die de ramp overleefden, besloten het dorp te verlaten.

Volgens het hoofd van de rampendienst van Atjeh zijn vier van de opgegraven doden alsnog geïdentificeerd. De opgegraven lichamen worden verplaatst naar het plaatselijke kerkhof. Het bouwproject is inmiddels opgeschort.