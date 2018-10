Indonesisch vliegtuig crasht in zee

Een vliegramp in Indonesië heeft vermoedelijk het leven gekost aan 189 mensen. Een vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 van Lion Air stortte kort na het opstijgen van het vliegveld bij de Indonesische hoofdstad Jakarta in zee. De autoriteiten denken niet dat iemand de crash heeft overleefd.

Het toestel verloor het contact met de verkeerstoren nadat de piloot had gevraagd om terug te mogen keren naar de luchthaven. Dat gebeurde ongeveer dertien minuten na het opstijgen. Het is nog onduidelijk waarom de piloot wilde omkeren.

Een visser in het gebied vertelde persbureau Reuters een oorverdovend lawaai te hebben gehoord toen het toestel het water raakte. Ook zou hij een „schokgolf” hebben gevoeld.

De autoriteiten tasten in het duister over de oorzaak van de crash. Het vliegtuig zou eerder een technisch mankement hebben vertoond, maar volgens de directeur van het luchtvaartbedrijf was dat probleem volgens de juiste procedures verholpen. Hij ging niet in op de aard van het mankement.

Er zijn inmiddels zeker negen lijkzakken met stoffelijke resten naar een ziekenhuis gebracht, zeggen functionarissen. Ook zijn spullen aan land gebracht die vermoedelijk afkomstig waren uit het ramptoestel, zoals portemonnees, een mobiele telefoon en rugzakken. Die zijn neergelegd op zeiltjes in de haven.

Duikers hebben hun zoektocht gestaakt omdat het donker is geworden, zegt het hoofd van de reddingsdienst. Wel zoeken sonarboten en een onderwaterdrone nog naar de romp van het toestel. Dat belandde op ongeveer vijftien kilometer van de kust in zee. Het water is daar ongeveer 30 tot 35 meter diep.

Vlucht JT610 was op het moment van de crash onderweg naar Pangkal Pinang, op het eiland Bangka. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen aanwijzingen dat er Nederlanders aan boord waren.