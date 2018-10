Indonesië zoekt nog dag langer naar vermisten

De Indonesische autoriteiten gaan nog een dag door met het zoeken naar vermisten op het door een tsunami en aardbevingen getroffen eiland Sulawesi. Eerder was bekendgemaakt dat donderdag het zoeken zou stoppen, maar op verzoek van familieleden van vermisten is dat een dag uitgesteld.

Volgens een woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst gaat het zoeken nu tot vrijdagavond door. Ongeveer 10.0000 reddingswerkers zijn in de weer in de stad Palu om lichamen te bergen.

Mogelijk wordt na vrijdag nog wel op beperkte schaal naar slachtoffers gezocht, maar van grootschalige zoektochten met veel mensen en zwaar materieel zal geen sprake meer zijn.

De ramp voltrok zich twee weken geleden in het noordwesten van het eiland en verwoestte onder meer een groot deel van de stad Palu. Daar is ook een wijk door de aarde verzwolgen. Het officiële dodental is verhoogd naar 2073. Nog zeker 5000 mensen worden vermist.