Indonesië zoekt meer verdachten na aanslag

De Indonesische politie is op zoek naar meer verdachten nadat de minister van Veiligheid Wiranto donderdag werd neergestoken op het eiland Java. Na die aanval werd al een 31-jarige man opgepakt als verdachte. Ook een 21-jarige vrouw werd gearresteerd, maar onduidelijk is welke rol zij heeft gespeeld. De twee vormen een stel en zijn lid van Jamaah Ansharut Daulah, een terreurbeweging die is gelinkt aan Islamitische Staat (IS).

De stafchef van het Indonesische leger bracht vrijdag een bezoek aan Wiranto, die is geopereerd in een ziekenhuis in Jakarta. „Hij kon praten, maar zag er nog steeds zwak uit”, zei hij. „Wiranto blijft op de intensive care.”

De 31-jarige belager van Wiranto stond al onder toezicht van de Indonesische inlichtingendiensten, die worstelen met de aanpak van extremistische terreurbewegingen. „Een aanval als deze zou alarmbellen moeten doen afgaan”, zei een terrorisme-expert van de Universiteit van Indonesië. „Zo kan veiligheidspersoneel alleen maar scherper worden.”

De aanslag op Wiranto komt net voordat de Indonesische president Joko Widodo begint aan zijn tweede termijn.