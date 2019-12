Indonesië zet extra mensen in met kerst om aanslagen

Indonesië zet rond kerst in heel het land zo’n 200.000 veiligheidsmensen in uit angst voor aanslagen. Dat maakten de autoriteiten dinsdag bekend. In het Aziatische land wonen miljoenen christenen, hindoes en boeddhisten, die geregeld slachtoffer zijn van aanslagen door radicale islamitische groeperingen.

Vorig jaar werden rond Kerstmis en oud en nieuw nog 167.000 veiligheidsmensen ingezet, vooral politieagenten en militairen. Dat aantal wordt dit jaar opgeschroefd vanwege een recente reeks aanslagen. In de hoofdstad Jakarta worden zo’n 10.000 eenheden gestationeerd. De autoriteiten zeggen dat het gaat om preventieve maatregelen.

In geen enkel ander land wonen zoveel moslims als in Indonesië. In totaal wonen er ruim 250 miljoen mensen. Hindoes, christenen en boeddhisten vormen een minderheid.