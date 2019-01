Indonesië worstelt met vrijlating haatprediker

De radicale Indonesische prediker Abu Bakar Bashir komt vermoedelijk toch niet zomaar op vrije voeten. President Joko Widodo zei vorige week nog dat Bashir op humanitaire gronden vrij zou komen, maar leek dinsdag terug te krabbelen.

De prediker wordt gezien als een sleutelfiguur binnen de Jemaah Islamiyah. Leden van die groep pleegden in 2002 de bloedige aanslagen op Bali. Daar vielen meer dan tweehonderd doden. Bashir is overigens niet veroordeeld voor die aanslag. Hij kreeg in 2011 vijftien jaar gevangenisstraf vanwege zijn steun aan een trainingskamp voor extremisten.

President Widodo had aanvankelijk gezegd dat de tachtiger vanwege zijn slechte gezondheid en hoge leeftijd vrij zou komen. Dat leidde tot internationale kritiek. Zo riep de Australische premier Scott Morrison de Indonesische regering op de omstreden prediker geen clementie te tonen. Bij de bomaanslagen op Bali kwamen ook 88 Australiërs om het leven.

Widodo stelt nu dat Bashir alleen onder voorwaarden vrij kan komen. Zo moet de prediker trouw zweren aan de staatsideologie. De advocaten van Bashir hebben al duidelijk gemaakt dat hun cliënt daar niets voor voelt.