Indonesië wil nieuwe hoofdstad op Borneo

De Indonesische president Joko Widodo heeft vrijdag een officieel voorstel ingediend bij zijn parlement om de hoofdstad Jakarta te verplaatsen van Java naar een nieuw regeringscentrum op Borneo.

Widodod deed het voorstel tijdens zijn State of the Union-toespraak, een dag voordat het land zijn 74e onafhankelijkheidsdag viert. „Ik vraag dringend om jullie toestemming om onze nationale hoofdstad naar Kalimantan te verhuizen”, zei Widodo, die in oktober aan zijn tweede termijn begint nadat hij in april de verkiezingen had gewonnen.

„Een hoofdstad is niet alleen een symbool van de nationale identiteit, maar ook een weergave van de vooruitgang van de natie”, vervolgde de president. Jakarta wordt geteisterd door milieuoverlast en overbevolking en zinkt steeds verder weg in de drassige grond.