Indonesië wil andere hoofdstad buiten Java

De Indonesische president heeft besloten om de hoofdstad van het land te verplaatsen naar een ander eiland dan het drukke Java. Maar een nieuwe locatie moet nog worden gevonden, zei de minister van Planning maandag.

Het besluit van president Joko Widodo komt minder dan twee weken na de presidentsverkiezing van 17 april. Volgens opiniepeilers zou Widodo de verkiezing hebben gewonnen, hoewel de officiële resultaten pas op 22 mei bekend zijn. Zijn uitdager, Prabowo Subianto, claimt echter ook de verkiezingswinst.

„De president koos ervoor om de hoofdstad te verplaatsen naar buiten Java, een belangrijke beslissing”, zei minister Bambang Brodjonegoro op een persconferentie na een kabinetsvergadering. Brodjonegoro zei dat de regering nog een nieuwe locatie moet kiezen, en naar de oostkant van de uitgestrekte archipel kijkt.

De huidige hoofdstad, Jakarta, is de thuisbasis van meer dan 10 miljoen mensen, maar ongeveer driemaal zoveel mensen wonen in de omliggende steden, wat bijdraagt aan ernstige verkeersopstoppingen. De laaggelegen hoofdstad heeft ook last van overstromingen.

Tijdens de recente verkiezingscampagne beloofde Widodo ook de economische ontwikkeling gelijkmatiger buiten Java te verspreiden. Bijna 60 procent van de 260 miljoen inwoners van Indonesië woont op Java en de economische activiteiten zijn daar geconcentreerd, zei Brodjonegoro.

De minister van Planning maakte geen schatting van de kosten van het verplaatsen van de hoofdstad. Maar hij zei dat de president het ministerie van Financiën had opgedragen met een financieringsplan te komen dat deelname van particuliere investeerders mogelijk zou maken. Hij zei dat een verhuizing van de hoofdstad 10 jaar kan duren.