Indonesië vindt tweede zwarte doos Lion Air

De Indonesische autoriteiten hebben tweeënhalve maand na de crash van een toestel van Lion Air de tweede zwarte doos gevonden. De vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 stortte in oktober kort na vertrek uit Jakarta in de Javazee. Alle 189 mensen in het toestel kwamen om het leven.

Zoekteams vonden enkele dagen na de crash een van de twee zwarte dozen van het toestel. Het ging om de flightdatarecorder met de vluchtgegevens. De cockpitvoicerecorder (CVR), die geluiden registreert in de cockpit, was lange tijd spoorloos, maar is nu ook gevonden. Volgens een woordvoerder van de marine is het apparaat nog intact ondanks een aantal krassen en butsen.

„We kunnen bevestigen dat de CVR om 09.10 uur deze ochtend in de wateren van Tanjung Karawang is gevonden door duikers van de marine”, aldus de woordvoerder. De marine was met de Indonesische commissie die gaat over transportveiligheid (KNKT) een zoektocht gestart, nadat een eigen zoekactie van Lion Air niets opleverde.

Over de toedracht van het ongeluk bestaat nog altijd veel onduidelijkheid. Onderzoekers hopen dat de cockpitvoicerecorder meer opheldering kan geven over wat er precies is misgegaan.