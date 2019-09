Indonesië verhoogt minimumtrouwleeftijd

Het Indonesische parlement heeft de minimumleeftijd waarop meisjes kunnen trouwen met drie jaar opgetrokken. Vrouwen moeten ten minste negentien jaar oud zijn als ze trouwen. Voorvechters van vrouwenrechten en actiegroepen tegen kindhuwelijken reageren verheugd.

Het Zuidoost-Aziatische land behoort tot de top tien van landen met meeste kindhuwelijken. Een op de vier meisjes in Indonesië trouwt voordat ze achttien is, bleek uit cijfers uit 2016 van het nationale statistiekbureau en van Unicef. De overheid stond het voorheen toe dat meisjes op hun zestiende al trouwden of zelfs nog jonger als hun ouders daar om vroegen.

De beslissing van het parlement volgt op een uitspraak van het constitutioneel hof in december. Dat bepaalde dat er sprake is van discriminatie als er een lagere minimumhuwelijksleeftijd wordt gehanteerd voor vrouwen dan voor mannen, die op hun negentiende mogen trouwen.