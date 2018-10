Indonesië stuurt hulpgoederen naar rampgebied

De Indonesische autoriteiten voeren hulpgoederen en materieel aan na de aardbeving en vloedgolf op Sulawesi. De rampenbestrijdingsdienst zegt meer zwaar materieel en mankracht nodig te hebben om lichamen te bergen op het eiland.

Het natuurgeweld heeft afgelopen vrijdag voor een enorme ravage gezorgd in het gebied. Er zijn volgens officiële cijfers minstens 844 doden te betreuren, maar in media wordt al gesproken over meer dan 1200 dodelijke slachtoffers.

Er liggen vermoedelijk nog veel mensen onder het puin van ingestorte gebouwen in Palu, een stad met circa 380.000 inwoners. Daar vielen vermoedelijk ook de meeste doden. De autoriteiten begraven lichamen er na identificatie noodgedwongen in een massagraf. Ook zitten mogelijk nog honderden mensen vast in dorpen die zijn getroffen door aardverschuivingen.

Ook de aanvoer van hulpgoederen voor overlevenden stuit op problemen. Sommige mensen zijn volgens Indonesische media aan het plunderen geslagen om aan levensmiddelen te komen. Agenten en militairen zijn ingezet om tankstations en supermarkten te bewaken. President Joko Widodo zegt dat maandag zo veel mogelijk voedselhulp naar het eiland wordt gestuurd met militaire transportvliegtuigen.