Indonesië stuurt containers met afval terug

Indonesië heeft honderden met afval gevulde containers teruggestuurd naar hun land van herkomst. Het Zuidoost-Aziatische land wil geen stortplaats voor buitenlands afval worden, zei de douane.

Ongeveer 250 containers die de afgelopen maanden in beslag zijn genomen, zijn al teruggestuurd en de autoriteiten inspecteren meer dan duizend andere containers. Onder de containers zijn 49 die in beslag zijn genomen op het eiland Batam in de buurt van Singapore. Die zijn teruggezonden naar de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Hongkong en Australië, zei woordvoerder Deni Surjantoro van de douane.

De containers waren in strijd met importregels geladen met een combinatie van afval, plastic en gevaarlijke stoffen. Bijna tweehonderd containers zijn volgens de douane teruggestuurd vanuit Soerabaja, de tweede grootste stad van Indonesië, naar de VS, Groot-Brittannië en Duitsland.