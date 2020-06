Indonesië pakt beruchte ochtendspits Jakarta aan om corona

Bedrijven in de Indonesische hoofdstad Jakarta moeten van de regering nieuwe roosters gaan invoeren om de piekdrukte in het openbaar vervoer tijdens de spits in te perken. Daarmee hoopt de Indonesische regering de verspreiding van het nieuwe coronavirus in de stad van bijna tien miljoen inwoners tegen te houden.

Vanaf maandag beginnen ambtenaren bij ministeries en werknemers van staatsbedrijven en particuliere bedrijven hun achturige werkdagen tussen 07.00 uur en 07.30 uur, of tussen 10.00 en 10.30 uur. „Onze analyse laat zien dat driekwart van de treinforenzen en 45 procent van alle forenzen tussen 05.30 en 06.30 uur naar werk gaat”, aldus Achmad Yurianto van de nationale corona-taskforce. „Het zal dan moeilijk zijn om afstand te houden omdat het openbaar vervoer al aan zijn maximum capaciteit zit.”

Indonesië meldde zondag 857 nieuwe vastgestelde besmettingen met het longvirus in de laatste 24 uur. Dat brengt het totale aantal geregistreerde corona-gevallen in het land op 38.277. Het grootste aantal besmette mensen woont in Jakarta. Sinds in begin maart de eerste gevallen in Indonesië werden ontdekt, zijn er 2134 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken.

De aangepaste werktijden moeten een tweede golf van besmettingen helpen voorkomen nu het land de maatregelen tegen het virus versoepelt. „Wij willen een balans tussen de capaciteit in het openbaar vervoer en het aantal reizigers om er zeker van te zijn dat mensen afstand kunnen houden”, zei Yurianto. Volgens hem moeten bedrijven hun werknemers met gezondheidsproblemen vragen om vanuit huis te blijven werken.