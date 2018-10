Indonesië legt buitenlandse hulp aan banden

De Indonesische regering legt de buitenlandse hulp na de aardbeving en tsunami op Sulawesi aan banden. De dienst voor rampenbestrijding wil dat buitenlandse hulporganisaties hun personeel „onmiddellijk terugroepen”. De hulpverleners zijn niet meer welkom op plekken die door de ramp zijn getroffen en mogen alleen nog via lokale partners hulp bieden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan dat de samenwerking beter georganiseerd moet worden. Op Twitter zijn acht regels geplaatst die buitenlandse hulporganisaties moeten opvolgen. „Als we deze stappen niet nemen, belanden we in een situatie waarin buitenlandse hulpverleners met goede bedoelingen de reddingsoperatie en bergingswerkzaamheden van het nationale team in de weg lopen”, zegt een woordvoerder van het ministerie.