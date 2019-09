Indonesië heft internetblokkade Papoea op

Indonesië heeft het internet in de onrustige provincies Papoea en West-Papoea op het eiland Nieuw-Guinea grotendeels weer vrijgegeven. De regering van president Joko Widodo heeft de blokkade van het datanetwerk na twee weken in de meeste gebieden opgeheven, meldde het ministerie van Communicatie donderdag.

Een woordvoerder van het ministerie in de hoofdstad Jakarta verklaarde dat de situatie op het eiland zich langzaam weer normaliseert. Sinds half augustus zijn ten minste vijf mensen om het leven gekomen tijdens protesten waarin wordt opgeroepen tot een grotere autonomie voor de provincie. Demonstranten staken daarbij herhaaldelijk overheidsgebouwen in brand. Jakarta stuurde meer dan 3000 militairen en politieagenten om de situatie onder controle te krijgen.

Separatisten streven al tientallen jaren naar onafhankelijkheid van de hulpbronnenrijke regio. In het oosten van het eiland ligt de staat Papoea-Nieuw-Guinea. Indonesië bestaat uit meer dan 17.000 eilanden. Met een bevolking van meer dan 260 miljoen, waarvan ongeveer 90 procent islamitisch is, is het de dichtstbevolkte moslimstaat ter wereld.