Indonesië gebruikt traangas en waterkanonnen tegen demonstranten

De politie in Indonesië heeft donderdag traangas en waterkanonnen gebruikt om demonstranten uit elkaar drijven. Al drie dagen zijn in de hoofdstad Jakarta op verschillende plekken protesten gaande vanwege een controversiële nieuwe arbeidswet. Ook in andere Indonesische steden zijn er protesten losgebarsten.

De politie greep in nadat demonstranten stenen gooiden. De afgelopen twee dagen werden honderden demonstranten, met name jongeren, gearresteerd. Er waren donderdag duizenden beveiligers op de been om te voorkomen dat de demonstranten de hoofdstad zouden bereiken.

De demonstranten zijn tegen een nieuwe arbeidswet die maandag werd goedgekeurd. Volgens de demonstranten ondermijnt de wet arbeidsrechten en doet deze afbraak aan milieubescherming. De regering hoopt met de wetswijziging, die in een keer een hoop wetten op het gebied van belastingen, arbeids- en milieuvoorschriften wijzigt, buitenlandse investeringen aan te trekken.