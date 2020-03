Indonesië gaat grenzen sluiten wegens coronavirus

Indonesië laat binnenkort geen buitenlanders meer toe, ook niet op doorreis, om de verspreiding van coronavirus in te dammen. Diplomaten, gasten van overheidsinstellingen en mensen met een vaste verblijfplaats in het land, mogen nog wel het land in. Minister Retno Marsudi (Buitenlandse Zaken) heeft dit dinsdag aangekondigd zonder te melden wanneer de maatregel van kracht wordt.

Indonesië is een geliefde vakantiebestemming. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft naar eigen zeggen 2 april een extra repatriëringsvlucht geregeld van Bali naar Amsterdam voor gestrande Nederlanders.

Indonesië heeft meer dan 1500 besmettingen geconstateerd. 136 coronapatiënten zijn tot dusver overleden. President Joko Widodo heeft wegens het virus een medische noodtoestand uitgeroepen en zet 22,7 miljard euro extra opzij om de omvang van de gevolgen van het virus te beperken. Het geld is voor zowel medische hulp als economische steunmaatregelen.

De regering wil ook 30.000 van de circa 270.000 gevangenen vervroegd vrijlaten om de overvolle gevangenissen te ontlasten. Volgens waarnemers zitten er in Indonesische penitentiaire inrichtingen twee keer zo veel mensen gevangen als waar die instellingen voor zijn gebouwd.