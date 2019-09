Indonesië evacueert migranten na onrust Papoea

Bijna 5000 Indonesische migranten die zich hadden gevestigd op Papoea, wachten op evacuatie door de autoriteiten na een uitbarsting van geweld.

Dat meldde de nieuwsdienst Asia News donderdag. Een nieuwe golf van geweld trof Papoea aan het begin van de week. In Wamena en Jayapura gingen honderden betogers de straat op. Bij de onlusten vielen volgens de politie ten minste dertig doden. Ook gingen vijf overheidsgebouwen en tientallen voertuigen in vlammen op.

De migranten zijn gehuisvest in verschillende tijdelijke opvangfaciliteiten die door de autoriteiten zijn opgezet. Van daaruit worden zij geëvacueerd naar andere delen van Indonesië. „Ik wil terug naar mijn huis omdat ons leven in Wamena in gevaar is, nadat de branden al mijn bezittingen hebben vernietigd”, zegt Sibuea, een migrant uit Noord-Sumatra.

De gouverneur van Papoea, Lukas Enembe, bracht woensdag een spontaan bezoek aan Wamena. „Ik hoop oprecht dat alleen zieke vrouwen en hun kinderen de stad verlaten”, zo zei hij. „Ik verwacht dat anderen hier blijven. We zijn allemaal Indonesiërs en op Indonesisch grondgebied.”

Papoea’s betogen al weken tegen racisme en voor zelfbestuur. Verwacht wordt dat de onrust nog zal aanhouden.