Indonesië en Filipijnen tellen weer meer coronaslachtoffers

Nog eens zes mensen zijn volgens de autoriteiten in Jakarta bezweken aan het coronavirus. Indonesië telt nu 38 overleden slachtoffers, het hoogste aantal doden in het zuidoosten van Azië. Het aantal gevallen steeg in een etmaal met 85 naar een totaal van 450.

In de Filipijnen registreerden de gezondheidsautoriteiten 45 nieuwe patiënten. Het land heeft nu in totaal 307 besmettingen. Negentien patiënten zijn aan de gevolgen van het virus bezweken. De regering heeft om de verspreiding van het virus in te dammen, meer dan de helft van de bevolking van meer dan honderd miljoen mensen in thuisquarantaine geplaatst.

Vrijdag heeft de gouverneur van de Indonesische hoofdstad Jakarta voor twee weken de noodtoestand uitgeroepen naar aanleiding van de pandemie. President Joko Widodo is ook op het virus getest, maar de uitslag wordt niet openbaar gemaakt. Hij maakt het volgens het ministerie van Gezondheid heel goed.