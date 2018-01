Indonesië bestrijdt gezondheidscrisis Papoea

Indonesië zet het leger in om een medische crisis het hoofd te bieden in een afgelegen deel van de provincie Papoea. Daar overleden naar verluidt tientallen kinderen door ondervoeding en aandoeningen als de mazelen.

Het ministerie van Volksgezondheid spreekt over een „uitzonderlijk incident” en zegt medisch personeel te sturen. Het leger zet 53 manschappen in, waaronder medische hulpverleners. Ook brengen de autoriteiten medische apparatuur, vaccins en levensmiddelen naar het getroffen gebied.

De Indonesische krant Kompas berichtte maandag over de dood van zeker 61 kinderen. Het ministerie stelde echter dat het aantal slachtoffers nog in kaart wordt gebracht. Minister Nila Moeloek (Volksgezondheid) zei dat ondervoeding één van de redenen is dat mensen ziek worden. „Als je ondervoed bent, loop je ziekten op.”