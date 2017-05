Indonesië belooft ‘rookvrij’ jaar

Indonesië heeft zijn buurlanden een „rookvrij” jaar in het vooruitzicht gesteld. Met een serie maatregelen denkt Jakarta te voorkomen dat boeren weer op grote schaal bossen in brand steken om landbouwgrond te winnen.

De afgelopen jaren was het steevast raak tussen juni en oktober op Sumatra en het deels Indonesische Borneo en waaiden de dikke rookslierten buurlanden Maleisië en Singapore binnen. Dieptepunt was in 2015.

Indonesië heeft vorig jaar een speciale organisatie in het leven geroepen die de branden te lijf gaat. Verder is onder andere overleg gevoerd met de boeren om te voorkomen dat zij bossen in brand steken. „Er zullen nog wel branden zijn maar die kunnen meteen worden geblust, dus dat zal geen grensoverschrijdende rook geven,” beloofde het hoofd van de organisatie.